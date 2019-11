Vaches retrouvées sur une île après l'ouragan Dorian

Trois vaches emportées en mer par la montée des eaux causée par l'ouragan Dorian en septembre sur la côte Est américaine ont été retrouvées vivantes à des kilomètres de là sur un chapelet d'îles sablonneuses, ont rapporté jeudi les médias locaux.

