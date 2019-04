Une voiture finit sa course dans un centre commercial

Digne d'un film d'action mais sans les effets spéciaux: un retraité a perdu mardi le contrôle de son véhicule et foncé dans un centre commercial de Hambourg en Allemagne, où sa voiture a terminé sa course.

L'accident spectaculaire n'a s pas fait de blessé grave, a affirmé à l'AFP un porte-parole des sapeurs-pompiers.

Rettungskräfte im Grosseinsatz - Rentner (85) kracht in Hamburger Einkaufszentrum! https://t.co/W0ZSEFRDjq — BILD (@BILD) 30 avril 2019

Deux blessés légers

«De manière encore inexpliquée, un homme âgé est entré avec sa voiture par l'entrée principale de la galerie commerciale avant de s'arrêter tout près du vide», a ajouté le porte-parole.

Il a précisé que deux personnes avaient été transportées à l'hôpital mais que leur état était «sans gravité».

Selon le quotidien «Bild», le conducteur de 85 ans a foncé depuis le parking dans la galerie commerciale où sa voiture, après avoir grimpé quelques marches de l'entrée, a fracassé la porte vitrée.

Son véhicule a ensuite traversé une boutique de sacs à main avant de s'arrêter une vingtaine de mètres plus loin en restant en équilibre à moitié dans le vide, suspendue au-dessus de l'atrium.

«Cela aurait pu se terminer de manière bien plus dramatique: à 50 cm près, la voiture aurait chuté dans le vide et on aurait pu s'attendre à beaucoup plus de blessés», a déclaré à «Bild» Martin Schneider, l'un des porte-paroles des sapeurs-pompiers de la ville. (afp/nxp)