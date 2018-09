Une policière poursuivie pour homicide involontaire

Une policière blanche de Dallas qui a abattu la semaine dernière un voisin noir après s'être trompée d'appartement en rentrant chez elle, pourra être poursuivie pour meurtre, a annoncé lundi la procureure en charge de ce dossier sensible.

Amber Guyger, 30 ans, a pour l'instant été inculpée d'homicide involontaire, mais la famille de sa victime a dénoncé un «traitement de faveur».

A day after Botham Shem Jean was fatally shot in his Dallas apartment by a police officer who mistakenly thought it was her own, he was being mourned from Texas to the Caribbean island of St. Lucia https://t.co/nlDrhHGOk0 pic.twitter.com/SnUqr7uvL4