Une nonagénaire heurte quatre piétons

Une femme a été tuée et trois personnes blessées lundi par une voiture conduite par une nonagénaire qui a foncé sur des piétons dans l'est du Japon, a rapporté la police.

Le véhicule est monté sur le trottoir près d'un carrefour bondé de la ville de Chigasaki, au sud-ouest de Tokyo, heurtant quatre passants, a précisé un porte-parole de la police.

«Une femme atteinte a été déclarée décédée ultérieurement et trois autres personnes, deux femmes et un homme, ont été blessés», a-t-il ajouté.

