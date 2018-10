Une lycéenne française agressée en Inde

Une lycéenne française en voyage de classe en Inde a porté plainte pour agression sexuelle contre le père de sa correspondante locale, ont rapporté lundi à l'AFP des sources policière et diplomatique.

La jeune fille de 16 ans accuse le père de famille de sa correspondante indienne, chez qui elle résidait durant son séjour à New Delhi, d'attouchements le 18 octobre au soir.

Tandis qu'elle préparait ses affaires pour partir tôt le lendemain matin et que sa correspondante se trouvait dans une autre pièce, le suspect serait rentré dans la chambre, l'aurait enlacée et touchée.

Enquête ouverte

L'élève était en Inde pour deux semaines avec sa classe dans le cadre d'un programme d'échange entre son lycée parisien et un établissement scolaire de la capitale indienne. Sa famille a porté plainte en Inde le 23 octobre et elle est depuis rentrée en France.

Les autorités locales ont ouvert une enquête au titre de la législation de protection de l'enfance contre les abus sexuels. «La police recherche l'accusé qui est en fuite depuis l'événement», a déclaré à l'AFP Devesh Srivastava, un responsable de la police de la capitale.

Contactée par l'AFP, l'ambassade de France à New Delhi a indiqué suivre le dossier et être en contact avec la police et les avocats. (afp/nxp)