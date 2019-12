Une fusillade dans un hôpital fait six morts

Un homme a tué par balles six personnes mardi matin dans un hôpital tchèque avant de prendre la fuite et de se suicider, une attaque aux motifs pour l'instant inconnus, qualifiée d'«immense tragédie» par le Premier ministre Andrej Babis.

Selon la police, peu après 7h00, l'homme a utilisé une arme de poing, visant la tête ou la nuque de ses victimes qui attendaient au service de traumatologie de l'hôpital universitaire d'Ostrava, à 300 kilomètres à l'est de Prague.

Quatre hommes et deux femmes sont morts lors de l'agression, qui n'a duré que quelques secondes. Un des hommes a été abattu alors qu'il protégeait sa fille, selon la télévision tchèque. Parmi les victimes, deux étaient employées des services pénitentiaires, a indiqué le ministère de la Justice.

Trois autres personnes ont également été blessées dans l'attaque, selon la direction de l'hôpital. Une d'entre elles se trouve dans un état grave après avoir été blessée à la tête.

Avant la fusillade, l'homme de 42 ans aurait chassé les enfants de la salle d'attente, selon un témoignage cité par le quotidien DNES. «Il s'est approché d'une victime, il a crié 'un!' et a tiré, puis il est allé vers une autre, a crié 'deux!' et a tiré», selon ce récit.

Un autre témoin a déclaré à la télévision tchèque que le tireur avait tenté de recharger son arme après avoir vidé son premier chargeur mais a été interrompu et donc a pris la fuite.

Mobile inconnu

Le tueur, qui s'est enfui à bord d'une Renault Laguna argentée, a été retrouvé à la suite d'une vaste opération policière utilisant notamment des hélicoptères.

