Une explosion fait des blessés à Anvers

Une explosion a fait quatorze blessés et détruit trois immeubles lundi soir à Anvers en Belgique, a rapporté la police locale, selon un nouveau bilan. Cela n'est en aucun cas une affaire de terrorisme.

Cinq personnes sont grièvement blessées et une autre est dans un état critique, ont indiqué la police et les pompiers à l'agence de presse belge belga. Les huit autres sont légèrement touchées. Les recherches, à l'aide notamment de chiens renifleurs, se poursuivaient dans la nuit.

Selon le porte-parole de la police Wouter Bruyns, il est peu probable qu'il reste quelqu'un dans les décombres, «mais nous ne pouvons rien exclure», précise-t-il. Une ambulance et une équipe SMUR vont rester, préventivement, sur place, ainsi qu'une équipe du service DVI d'identification de victimes, de la police fédérale.

L'explosion a eu lieu dans un quartier étudiant d'Anvers, dans la rue Paardenmarkt, située non loin de l'université. Elle a intégralement détruit trois bâtiments et en a fortement endommagé trois autres, attenants. Sa cause est encore inconnue, mais la police a rapidement communiqué qu'elle excluait un acte de terrorisme.

Solidarité

Dans une première réaction communiquée vers 23h15 via son compte Twitter, le bourgmestre de la ville, Bart De Wever, a souligné que «ses pensées vont aux victimes et à leur famille». «Anvers vous soutiendra», assure-t-il, parlant d'une «terrible explosion». «L'enquête devra déterminer les circonstances» de cet évènement, ajoute-t-il encore.

Il s'est également dit «très impressionné» par la solidarité immédiatement montrée par les habitants de la ville parmi lesquels beaucoup d'étudiants, qui ont immédiatement offert du soutien, et un hébergement sous leur toit, via les réseaux sociaux et le hashtag #paardenmarkt.

La Belgique reste en état d'alerte élevée depuis les attentats suicide survenus à Bruxelles le 22 mars 2016. (ats/nxp)