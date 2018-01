Une explosion fait 2 morts et 14 blessés à Anvers

Une violente explosion est survenue lundi soir dans le centre d'Anvers, dans le nord de la Belgique. Elle a fait au moins deux morts et quatorze blessés, selon un nouveau bilan communiqué mardi par la police locale. Plusieurs immeubles ont également été endommagés.

«Encore deux victimes retrouvées sous les décombres, les deux décédées», a tweeté la police d'Anvers mardi en début de matinée. Elle a précisé que ces deux morts n'avaient pas encore été identifiés. Quatorze personnes ont par ailleurs été blessées et transportées à l'hôpital. Parmi elles, cinq sont grièvement blessées et une est jugée dans un état critique, a précisé la police.

???????? ALERTE - Très forte explosion dans un immeuble à #Anvers, en Belgique, où les secours affluent, plusieurs victimes signalées. pic.twitter.com/x7q20AWelQ — Infos Françaises (@InfosFrancaises) 15 janvier 2018

L'explosion est survenue lundi vers 21h30 dans un immeuble du quartier étudiant de la cité portuaire, dont le rez-de-chaussée était occupé par un restaurant italien. Au total, sept bâtiments ont été détruits, d'après le quotidien flamand De Standaard. Les réparations d'urgence ont en outre débuté dans les bâtiments touchés par l'explosion, mais qui n'ont pas été détruits, pour que les résidents puissent rentrer chez eux le plus rapidement possible.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'explosion. «Les premières constatations semblent indiquer une explosion au gaz, mais nous ne pouvons pas encore avoir de certitudes», a indiqué le parquet anversois. Il a toutefois ajouté que toutes les pistes étaient envisagées et que rien ne peut être exclu à l'heure actuelle.

Solidarité

Le roi Philippe et le premier ministre belge Charles Michel se sont rendus mardi sur place. Ils ont remercié les nombreux membres des services qui ont porté secours sur le terrain et ceux qui y sont encore actifs.

Dans un communiqué, le bourgmestre d'Anvers Bart De Wever a aussi salué, au nom de tous les Anversois, «l'incroyable engagement et la volonté des nombreux pompiers, membres de la protection civile, travailleurs sociaux, agents de police et de toutes les autres personnes qui ont apporté leur soutien lors du sauvetage».

M. De Wever a souligné que «ses pensées vont aux victimes et à leur famille». «Anvers vous soutiendra», assure-t-il, parlant d'une «terrible explosion».

Il s'est également dit «très impressionné» par la solidarité immédiatement montrée par les habitants de la ville. Beaucoup d'étudiants ont par exemple immédiatement offert du soutien et un hébergement sous leur toit, via les réseaux sociaux et le hashtag #paardenmarkt, du nom de la rue où a eu lieu cette explosion. (ats/nxp)