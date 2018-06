Une explosion dans une mine fait 11 morts

Vingt-trois mineurs ont été secourus tôt mercredi matin, au lendemain de l'explosion qui a fait 11 morts et deux disparus dans une mine de fer du nord-est de la Chine, a annoncé l'agence Chine nouvelle.

Les 23 mineurs, pris au piège au fond d'un puits par l'explosion qui a détruit un monte-charge, sont sains et saufs, a précisé l'agence officielle.

Onze personnes ont été tuées et neuf autres blessés, dont cinq grièvement, lors de l'explosion survenue mardi après-midi, lorsque des mineurs descendaient des explosifs dans un puits de mine de 1.000 mètres de profondeur, selon Chine nouvelle. Des recherches sont en cours pour retrouver deux autres mineurs portés disparus.

An explosion tore apart a truck carrying explosives at a construction site for an iron ore project in Benxi, Liaoning Province. 11 people were killed and 25 were trapped underground at the mine site.https://t.co/lnQG5njdHR