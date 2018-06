Une camionnette tue un piéton et en blesse 3 autres

L'incident a eu lieu vers 4 heures du matin près d'un camping du festival, sur le Mensheggerweg à Landgraaf (sud), à quelques kilomètres de la frontière allemande.

«La camionnette impliquée est encore recherchée», a précisé la police locale sur son compte Twitter.

Rond 04.00 uur aanrijding tussen busje met vier personen op de Mensheggerweg in #Landgraaf. Er zijn drie personen zwaargewond en een persoon is hierbij overleden. Weg blijft voorlopig afgesloten in verband met technisch onderzoek politie. Het betrokken busje wordt nog gezocht.