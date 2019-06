Un hélicoptère s'écrase à Manhattan

Une personne est morte lorsqu'un hélicoptère s'est posé brutalement lundi à la mi-journée sur le toit d'un gratte-ciel au coeur de Manhattan, ont indiqué les pompiers new-yorkais. L'hélicoptère a pris feu en atterrissant.

S'étant rendu sur place, le gouverneur de l'Etat de New York, Andrew Cuomo, a écarté toute hypothèse terroriste. Il a précisé que la personne décédée se trouvait à bord de l'hélicoptère, mais qu'on ignorait encore combien de personnes l'appareil transportait.

MORE: Preliminary information indicates helicopter made "forced landing" on roof of Midtown Manhattan high-rise building, NY Gov. Andrew Cuomo tells reporters; "there was a fire that happened when the helicopter hit the roof" https://t.co/oTyd0OVi2j pic.twitter.com/TPikw7rdSR