Un éléphant de Sumatra retrouvé décapité

Un éléphant de Sumatra, une espèce menacée endémique de l'île indonésienne, a été retrouvé décapité et les défenses coupées, a indiqué l'agence locale de protection de la nature.

Le cadavre du pachyderme de 40 ans a été découvert par un employé d'une plantation lundi dans la province de Riau. «La tête de l'éléphant a été tranchée et ses défenses coupées retrouvées à un mètre du corps», a indiqué mardi dans un communiqué le chef de l'agence locale de protection de la nature, Suharyono, qui comme de nombreux indonésiens ne porte qu'un nom. Celui-ci n'a pas précisé pourquoi les défenses n'avaient pas été emportées par les braconniers et avaient été laissées sur place.

L'éléphant semble avoir été tué il y a près d'une semaine, selon les autorités qui recherchent les coupables. «Nous pensons que l'éléphant a été pourchassé et tué et qu'on lui a coupé la tête pour prendre ses défenses», a noté Suharyono.

Espèce en danger

L'éléphant de Sumatra est une espèce en danger critique d'extinction, alors que la déforestation dans l'île de l'ouest de l'Indonésie réduit son habitat naturel et que les conflits entre les humains et les pachydermes sauvages, qui s'aventurent parfois sur des terres cultivées et font des dégâts, augmentent. Les éléphants sont aussi la cible des braconniers qui les recherchent pour leurs défenses, malgré l'interdiction du commerce de l'ivoire.

L'an dernier, le corps en décomposition d'un éléphant aux défenses manquantes a été retrouvé dans la province d'Aceh, au nord de Sumatra, après avoir été apparemment empoisonné.

Le ministère de l'Environnement indonésien estime à moins de 2000 les éléphants de Sumatra sauvages. (afp/nxp)