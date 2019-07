Un échafaudage s'effondre sur des ouvriers

Un ouvrier est mort et trois autres ont été gravement blessés dans la chute d'un échafaudage mardi à Paris, a-t-on appris de sources concordantes, confirmant une information du «Parisien».

L'accident a eu lieu peu avant midi dans le quartier de la place d'Italie (XIIIe), au sud de la capitale, sur un chantier de réhabilitation d'un bâtiment de la RATP «destiné à être transformé en logements», a indiqué à l'AFP le maire de l'arrondissement, Jérôme Coumet (PS). Au total, une vingtaine d'ouvriers étaient sur place au moment de l'accident. Choqués, ils ont été pris en charge par la Protection civile.

Mes pensées vont aux ouvriers victimes aujourd’hui d’un accident de chantier dans le 13e arrondissement de Paris, ainsi qu’à leur famille. La clarté doit être faite sur les causes de ce drame, et le chantier sécurisé : https://t.co/4GB22bHOud via @Le_Figaro