Un couple d'instagrameurs décède mystérieusement

Ils étaient jeunes, ils étaient beaux et affichaient leur amour sur Instagram, pour le plus grand bonheur de leurs milliers de fans qui suivaient avec assiduité leurs nombreux voyages et leur bonheur. Mais le rêve est terminé pour Christian Kent et Michelle Avila. Le couple, qui avait l'air tout droit sorti des magazines, a été retrouvé sans vie dans son lit en octobre dernier, rapportent de nombreux médias, à l'image du journal Cosmopolitan.

C'est la sœur de Michelle qui a fait part de la triste nouvelle sur le compte Instagram de celle-ci. Selon les premiers éléments de l'enquête, le couple californien avait pris part à une fête lors d'une soirée mais était parti tôt, car les deux tourtereaux étaient grippés. A la maison, ils auraient pris des antibiotiques et Michelle aurait même préparé ses habits pour le lendemain avant d'aller se coucher avec son compagnon à Newport, dans la maison où ils vivaient.

La drogue?

Mais le couple ne s'est jamais réveillé. Les deux jeunes gens ont été retrouvés sans vie le lendemain, serrés dans les bras l'un de l'autre, par la mère de la jeune femme. Les parents ainsi que la police pointent une possible overdose de drogue. Les tests toxicologiques n'ont pas encore rendu leur verdict. En outre, aucune substance n'a été retrouvé dans la maison.

Néanmoins, ces deux décès ont ravivé la polémique sur le problème de la drogue dans le sud de la Californie. «Les parents doivent savoir que leurs enfants ne sont pas en sécurité. Cette mort est la preuve que personne n'est parfait, même s'il en a l'air», a déclaré en larmes le père de Michelle aux médias. (nxp)