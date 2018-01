Un couple braqué pour ses bitcoins

Un couple de courtiers britanniques spécialistes de monnaies virtuelles a été victime il y a une semaine d'un vol par arme à feu dans le sud de l'Angleterre. Le couple a été forcé de transférer des bitcoins dans ce qui est présenté comme une première par la presse.

L'attaque s'est produite lundi passé dans le village de Moulsford. Selon le tabloïd britannique Daily Mail, quatre individus portant des cagoules se sont introduits au domicile de ce couple de trentenaires, contraignant ce dernier à réaliser un transfert financier en bitcoins à partir de son ordinateur.

Bitcoin robbers 'knew about victim's fortune because of his prolific trading on the internet' https://t.co/LzM8xwWQdX