Un ancien policier jugé pour 59 meurtres

Un ex-policier russe, déjà condamné pour avoir tué 22 femmes, a comparu mercredi devant la justice pour 59 meurtres supplémentaires.

Mikhaïl Popkov, 53 ans, purge déjà une peine de prison à vie pour avoir violé et tué 22 femmes dans la ville d'Angarsk en Sibérie, après les avoir attirées dans sa voiture de police. Un nouveau procès, dont la première audience s'est tenue mercredi à huis-clos, doit établir s'il est coupable de 59 autres meurtres.

Deux survivantes

Surnommé «le maniaque d'Angarsk», le policier, qui a quitté la police en 1998, abandonnait ses victimes -- des prostitués mais aussi des mères de famille -- dans les bois, des cimetières ou au bord des routes. Deux femmes avaient réussi à survivre aux attaques de Mikhaïl Popkov, malgré de graves blessures.

Les enquêteurs ont identifié leur auteur en 2012, après avoir mené des analyses d'ADN auprès des habitants possédant une voiture qui correspondait aux traces de pneus laissées sur les lieux des crimes.

L'ex-policier ciblait des femmes en état d'ébriété ou vivant un mode de vie qu'il considérait «immoral» et les tuaient à l'aide d'une hache ou d'un marteau, a-t-il raconté en décembre au site d'informations Meduza.

«Un désir incontrôlable»

«Il s'agit d'un maniaque, il a un désir incontrôlable de commettre des meurtres», a diagnostiqué l'enquêteur Evgueni Kartchevski, cité par le site d'informations Meduza, précisant que le tueur est malgré tout considéré comme responsable de ses crimes.

S'il est reconnu coupable de ces 81 meurtres, qui ont eu lieu de 1992 à 2010, Mikhaïl Popkov battra le triste «record» des deux autres tueurs en série les plus connus de Russie, Andreï Tchikatilo, exécuté en 1994 pour le meurtre de 53 adolescents et enfants, et Alexandre Pitchouchkine, condamné en 2007 à la prison à vie pour le meurtre de 48 personnes. (afp/nxp)