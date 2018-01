Somnambule, il survit à une chute du 8ème étage

C'est un miraculé. Randy Phothisane est tombé de la fenêtre de son appartement situé au huitième étage, lundi à 5h du matin, à New York. Il a atterri sur un échafaudage situé six étages plus bas. Sonné mais en vie, il s'est même levé après son plongeon avant d'être pris en charge par les pompiers. Transporté à l'hôpital, le chanceux s'en sort avec une jambe et une côte cassées. Il présente aussi des blessures au dos et au torse.

Son frère a expliqué au New York Post qu'il avait déjà eu des épisodes de somnambulisme lorsqu'il était plus jeune. Sa petite amie a précisé que Randy Phothisane avait pris un somnifère avant de se coucher.

Plusieurs études scientifiques ont démontré que certains somnifères peuvent entraîner des effets secondaires indésirables comme le somnambulisme. L'agence de surveillance des médicaments américaine a ainsi ordonné en 2007 aux fabricants de 13 de ces produits d'inscrire une mise en garde sur leurs notices. (aec /nxp)