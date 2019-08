Serbes agressés en Croatie en regardant le match d'YB

Plusieurs Serbes ont été agressés mercredi dans un café de la région de Knin, en Croatie, lorsqu'ils regardaient à la télé le match de l'Etoile Rouge de Belgrade contre les Young Boys, en barrage de la Ligue des champions. Cet incident s'est produit à Uzdolje, un village près de Knin, a annoncé la police dans un communiqué.

C'est une région où les relations entre les communautés serbe et croate sont toujours fragiles, près de 25 ans depuis la fin de la guerre d'indépendance de la Croatie en 1995. «Plusieurs personnes (...) ont d'abord verbalement agressé la propriétaire de l'établissement, avant de l'agresser physiquement, elle et des clients», lit-on dans le communiqué. «Cinq personnes ont été légèrement blessées, dont un mineur», selon la même source.

