Recherchés pour avoir torturé des kangourous

La police australienne a diffusé mercredi les photos de trois hommes qu'elle soupçonne d'avoir torturé et tué des kangourous, quelques jours après l'arrestation d'un conducteur qui s'était filmé en train de renverser des émeus.

Three men are being hunted over two alleged animal cruelty incidents in Western Australia which left two kangaroos dead. If you have any information on the identity of the three males, or the animal cruelty incidents, please call Crime Stoppers on 1800 333 000. pic.twitter.com/eOFNzAYADj