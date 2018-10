Quatre blessés sur un porte-hélicoptères

Quatre blessés, dont un grièvement. C’est le bilan d’un accident d’hélicoptère qui s’est produit mercredi vers 22h30, au large de Dunkerque, à bord du bâtiment de projection et de commandement «Dixmude», de la Marine nationale française.

L'accident s'est produit à 70 milles nautiques (environ 130 km) au large de Dunkerque (nord), a annoncé vendredi l'état-major des armées dans un communiqué sur son compte Twitter.

Accident aéronautique à bord du BPC Dixmude https://t.co/RaHFVB1AbI — État-Major Armées (@EtatMajorFR) 18 octobre 2018

L'appareil, un Caïman du 1er Régiment d'hélicoptères de combat, était alors en «phase de décollage pour un vol d'entraînement», a indiqué l'état-major sans plus de précisions.

L'équipage est sorti indemne de l'hélicoptère mais quatre marins travaillant sur le pont d'envol ont été blessés, dont l'un grièvement.

Ce dernier a d'abord été pris en charge sur le Dixmude, un bâtiment de projection et de commandement (BPC) équipé d'un hôpital embarqué, puis évacué vers l'hôpital militaire de Percy, près de Paris.

«Plusieurs enquêtes ont été diligentées pour déterminer les causes de l'accident», ajoute le communiqué. Longs de 199 mètres et capables de déplacer 22'000 tonnes, les BPC peuvent transporter jusqu'à 700 hommes, une vingtaine d'hélicoptères, des barges de débarquement, des chars d'assaut et une soixantaine de véhicules. (afp/nxp)