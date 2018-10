Quarante morts dans un accident d'autocar

Au moins quarante personnes ont été tuées mercredi matin dans un accident d'autocar dans l'ouest du Kenya, a annoncé la police.

«Les informations dont je dispose font état de plus de 40 personnes tuées sur place, mais il pourrait y en avoir plus parce que le toit du car a été arraché», a déclaré un responsable de la police de la province de la vallée du Rift.

Over 40 people killed in dawn accident along Muhoroni-Londiani road: NAIROBI, Kenya, Oct 10 - A dawn accident has claimed more than 40 lives along Londiani-Muhoroni road, within Kericho County. The ac.. https://t.co/bg6WJyMSVn