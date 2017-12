Prison à vie pour celui qui avait tué une joggeuse

Le meurtre de la jeune femme avait eu lieu près de la frontière franco-allemande, pas très loin de la Suisse.

Le chauffeur a été reconnu coupable par le tribunal de Freiburg im Breisgau, dans le sud-ouest de l'Allemagne, du meurtre et du viol d'une jeune Allemande de 27 ans. Cette dernière avait été agressée alors qu'elle faisait son jogging dans un bois de la région.

Suivant les réquisitions du Parquet, les juges ont prononcé une peine de réclusion à perpétuité assortie d'une peine incompressible de 15 ans.

A l'ouverture de son procès, le 22 novembre dernier, ce père de famille avait reconnu avoir mortellement frappé la jeune femme avec «une bouteille de schnaps», niant toute préméditation. «Choqué» par son propre geste qu'il était incapable d'expliquer, il avait indiqué dans une lettre lue à l'audience par son avocat qu'il était «soûl» et «dépressif» au moment des faits.

Deux meurtres

Selon les éléments de l'enquête, la victime a été frappée plusieurs fois à la tête avec une barre de fer après avoir été violée. Son corps avait été découvert quelques jours après sa disparition. Domicilié dans la région de Freiburg im Breisgau, le routier avait été interpellé en juin dernier.

Il est également soupçonné d'avoir violé et tué en janvier 2014 en Autriche une jeune étudiante française âgée de 20 ans et originaire de la région lyonnaise. Elle avait été retrouvée sans vie sur les bords de la rivière Inn à Kufstein, dans le Tyrol, victime de plusieurs violents coups à la tête. Le Roumain aurait avoué ce crime à un expert psychiatre, selon l'agence de presse allemande DPA.

La police et le parquet autrichiens avaient annoncé en janvier que les deux meurtres étaient liés par un mode opératoire identique et par les mêmes traces d'ADN relevées sur les lieux de ces deux crimes, pourtant commis à environ 400 km de distance. Vienne a d'ores et déjà déposé une demande d'extradition, selon DPA. (ats/nxp)