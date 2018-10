Plus de 50 morts dans un accident d'autocar

Au moins 51 personnes ont été tuées mercredi matin dans un accident d'autocar dans l'ouest du Kenya, a annoncé la police.

«Nous avons malheureusement un bilan de 51 morts», a affirmé le chef de la police kenyane Joseph Boinnet à la radio Capital FM.

Selon la police, l'autocar était parti de Nairobi pour Kakamega, à 300 km au nord-ouest de la capitale, et transportait 52 passagers.

Over 40 people killed in dawn accident along Muhoroni-Londiani road: NAIROBI, Kenya, Oct 10 - A dawn accident has claimed more than 40 lives along Londiani-Muhoroni road, within Kericho County. The ac.. https://t.co/bg6WJyMSVn