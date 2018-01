Le pétrolier iranien en flammes a coulé

Un pétrolier iranien, qui était en feu en mer de Chine orientale depuis une collision le 6 janvier avec un navire céréalier chinois, a coulé dimanche, rapporte la télévision chinoise. L'accident a provoqué une marée noire, dont on ignore encore l'ampleur.

La marée noire pourrait potentiellement être la pire depuis 1991, quand 260'000 tonnes de brut se sont déversées en mer au large des côtes de l'Angola, dans le sud de l'Afrique. Les flammes à bord du navire, des conditions météorologiques défavorables - vents violents, hautes vagues - et des vapeurs toxiques ont gêné les opérations visant à éteindre le sinistre.

Il n'y a plus d'espoir de retrouver des survivants parmi les membres d'équipage du pétrolier iranien en feu depuis une semaine en mer de Chine, a dit à la TV d'Etat le porte-parole de l'équipe de secours mise en place par l'Iran.

Le tanker comptait à son bord 32 membres d'équipage --30 Iraniens et deux Bangladais. Trois corps ont été retrouvés.

«Les membres d'équipage du navire été tués au cours de la première heure après l'accident à cause de la puissance de l'explosion et des émanations de gaz», a déclaré le porte-parole Mohammad Rastad.

«Il n'y a aucun espoir de retrouver des survivants (...). Les deux tiers du pétrolier ont coulé, le feu s'est propagé et entoure totalement le navire et on ne peut plus s'en approcher», a-t-il ajouté.

Le tanker Sanchi, avec 136.000 tonnes d'hydrocarbures légers (condensats) à son bord, a pris feu le 6 janvier suite à sa collision avec un navire de fret chinois. L'accident s'est produit à environ 300 kilomètres à l'est de la ville chinoise de Shanghai. Il avait dérivé après l'accident pour entrer dans les eaux japonaises.

Le pétrolier, battant pavillon panaméen, appartient à la National Iranian Tanker Company (NITC), l'opérateur administrant la flotte de navires pétroliers de l'Iran. Il acheminait des produits à la firme sud-coréenne Hanwha Total. (afp/nxp)