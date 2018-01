Panne de WC: l'avion bondé de plombiers rentre

Un avion parti d'Oslo samedi matin a été contraint de faire demi-tour en plein vol en raison d'un problème concernant les toilettes de l'appareil. Ironie du sort, le Boeing 737 transportait à son bord les membres de la société de plomberie Rørkjøp, dont 60 plombiers, en partance pour un voyage d'entreprises, relate le quotidien Dagbladet.

L'appareil, à destination de Munich, a dû rebrousser chemin. «Nous aurions aimé faire quelque chose, mais la réparation devait avoir lieu depuis l'extérieur de l'avion. Nous n'avons pas profité de l'occasion pour envoyer un plombier à 10'000 mètres d'altitude !», a raconté au quotidien un responsable de Rørkjøp.

Après cette mésaventure, les plombiers ont pu repartir le jour même pour Munich.

