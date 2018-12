Ouvriers piégés dans une mine, l'espoir s’amenuise

L'espoir s'amenuisait lundi pour au moins 13 mineurs bloqués sous terre depuis jeudi dernier après une inondation dans une mine de charbon illégale d'une zone isolée du nord-est de l'Inde.

Des équipes de secouristes ont pompé l'eau du site depuis l'accident, survenu dans l'État du Meghalaya riche en minerai, mais aucun contact n'a pu être établi avec les mineurs, a indiqué la police.

Rescue operations underway in Ksan, #Meghalaya where 13 miners have been reportedly trapped in a mine since 13 December. pic.twitter.com/1EWvjPpgIi