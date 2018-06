Onze arrestations dont des employés de Disney et Lego

Des employés de Disney et Lego font partie de 11 personnes interpellées en Floride pour possession et distribution de pédopornographie, a annoncé la police mardi. Pas moins de 660 chefs d'accusation ont été retenus contre les suspects.

Ces arrestations ont été menées dans le cadre de l'opération «Gardiens de l'innocence II», qui vise à identifier les personnes possédant, promouvant ou distribuant de la pornographie infantile, a indiqué la police du comté de Polk, dans le centre de la Floride.

In May, we made 11 arrests for possession & distribution of child porn. Sheriff Judd will discuss the investigation & arrests @ 1:30 p.m. today. Click here to read the news release: https://t.co/JuiRZiwuuN pic.twitter.com/AvBiPPoLho