Nordahl L. a demandé à parler aux juges

Nordahl L., a été sorti de sa cellule dans l'Isère, afin d'être encore entendu par la justice à Grenoble , à sa demande, dans l'affaire de Maëlys qui avait disparu le 27 août dernier lors d'une fête de mariage, révèle Le Dauphiné.

L'ancien maître chien, mis en examen en septembre dernier, clame toujours son innocence. Il a toujours nié être responsable de la disparition de la petite fille. Alors que les parents de la petite ont formellement identifié leur fille en tant que passagère dans la voiture de Nordahl L. en visionnant une videosurveillance du village.

Le convoi transportant Nordahl L. ce mercredi matin a été amené à Domessin (Savoie) et plus précisément au domicile de la famille Lelandais avant d'aller sur un lieu de fouilles pour tenter de «débloquer» le suspect qui n'a jamais avoué l'endroit où il aurait pu cacher le corps de la petite fille.

Affaire Maëlys: Nordahl Lelandais est désormais coopératif avec les enquêteurs pic.twitter.com/sfvTcz1Dd4 — BFMTV (@BFMTV) 14 février 2018

Arrivé sous bonne escorte à la gendarmerie de la commune en fin de matinée, le suspect âgé de 34 ans, écroué depuis septembre, avait été entendu auparavant, pour la deuxième fois, par les juges d'instruction au palais de justice de Grenoble.

Près du lac d'Aiguebelette

Une conférence de presse du procureur de la République de Grenoble, Jean-Yves Coquillat, devait se tenir dans l'après-midi, a annoncé la gendarmerie.

Affaire Maëlys: le convoi de Nordahl Lelandais amené au domicile des parents du suspect https://t.co/lTZMfGnqd8 pic.twitter.com/ERBdllAzRq — BFMTV (@BFMTV) 14 février 2018

Après être resté environ une heure à la gendarmerie de Pont-de-Beauvoisin, Nordahl L., accompagné de M. Coquillat, du procureur adjoint de Grenoble, des juges d'instruction et de son avocat Me Alain Jakubowicz, a été transporté «sur un autre lieu» à la mi-journée, a-t-on ajouté de même source, se refusant à plus de précisions.

Contacté par l'AFP, Me Jakubowicz n'a pas souhaité s'exprimer.

Un convoi de sept à huit véhicules de gendarmerie, dont celui de l'identification criminelle, a ensuite été aperçu par un journaliste de l'AFP se dirigeant en direction des Echelles, dans les Alpes françaises, et du lac d'Aiguebelette, déjà sondé à plusieurs reprises à l'automne.

Un premier interrogatoire avait eu lieu fin novembre au cours duquel l'ancien militaire avait été sous le feu des questions des juges pour reconstruire toute la chronologie de cette nuit dramatique.

(c.b./afp/nxp)