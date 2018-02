Nordahl L. à nouveau entendu

Savoie L'ex-maître chien, mis en examen pour le meurtre de Maëlys, a été sorti discrètement de sa cellule ce lundi pour être interrogé sur la disparition du caporal Noyer. Plus...

Affaire Maëlys Mercredi, le défenseur du principal suspect dans l'affaire de la disparition de Maëlys s'est exprimé sur RTL, évoquant un acharnement. Plus...

France Dans l'affaire de la disparition de la fillette, la justice a rejeté la demande de remise en liberté du principal suspect. Plus...

France Selon BFMTV, un témoin assure avoir surpris une conversation entre Maëlys et Nordahl L. Par ailleurs, le témoignage du cousin de la mère apporte un élément chronologique crucial. Plus...

France Les enquêteurs se penchent sur la possible participation de Nordahl L. dans la «volatilisation» de Lucas Tronche, 15 ans, en mars 2015 et celle d'Antoine Zoïa, 16 ans, en mars 2016. Plus...