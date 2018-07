Neuf personnes blessées à l'arme blanche en Idaho

Un homme de 30 ans a blessé neuf personnes à l'arme blanche, dont des réfugiés et des enfants, dans la résidence à loyers modérés où il vivait dans l'Idaho, et dont il avait été prié de partir vendredi. L'attaque s'est passée dans la soirée de samedi.

Stabbing rampage at Idaho apartment complex leaves 9 refugees injured https://t.co/ROQ2BAMsdG — Judd Legum (@JuddLegum) July 1, 2018

Mobile inconnu

La police de Boise, ville de 226'000 habitants du petit Etat rural de l'Idaho dans le nord-ouest des Etats-Unis, a réussi à arrêter l'homme dans sa fuite, On ignorait à ce stade son mobile, et donc s'il visait spécifiquement des réfugiés ou non.

L'homme noir n'est pas un réfugié lui-même, a dit la police dimanche en annonçant quinze chefs d'inculpation. «Le suspect était un habitant temporaire de la résidence (...) jusqu'à ce qu'on lui ait demandé de partir vendredi». Certaines victimes se trouvaient à l'intérieur d'appartements, d'autres à l'extérieur.

Stabbing at Idaho apartments housing refugees leaves 9 wounded: https://t.co/AT9tZ184UJ via @AOL — Rose Colombo (@Rose4Justice) July 1, 2018

Du «jamais vu»

Six enfants ont été blessés. Quatre des neuf blessés le sont grièvement. «Les victimes incluent des réfugiés», a déclaré Bill Bones, chef de la police de Boise, lors d'un point presse dans la nuit de samedi à dimanche.

Les appartements sont répartis dans plusieurs bâtiments à un seul étage. Selon le journal local Idaho Statesman, ils font partie d'un programme d'assistance fédérale limitant les loyers à 30% des revenus des locataires. «Nous n'avons jamais vu autant de victimes en un seul acte à Boise dans l'histoire du service», a dit le chef de la police. (ats/nxp)