Le tueur de 9 enfants a rendu son dernier souffle

L'auteur d'une violente attaque au couteau perpétrée en Chine, au cours de laquelle neuf collégiens avaient été tués et 12 autres blessés, a été exécuté, a annoncé jeudi la justice.

