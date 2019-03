Le conducteur téléphonait au moment du drame

Le conducteur qui avait pris la fuite après avoir écrasé samedi un petit garçon de deux ans et demi, décédé à Lunéville (Meurthe-et-Moselle), a été arrêté et était au téléphone au moment de l'accident, a indiqué dimanche le procureur de la République de Nancy. «Il apparaît que le conducteur mis en cause était au téléphone au moment des faits», a détaillé François Pérain, le procureur de la République de Nancy.

Samedi à la mi-journée, le petit garçon a échappé à la vigilance de sa grand-mère dans un salon de coiffure, dont la porte avait été ouverte. Il est tombé entre deux véhicules, dépassant sur la chaussée, et une camionnette l'a alors écrasé avant de prendre la fuite en accélérant. L'enfant est décédé sur place, malgré les tentatives de réanimation des secours.

L'homme, né en 1970 et inconnu de la justice, a été identifié grâce à la vidéo-surveillance de la ville et à des témoignages. Placé en garde en vue, il a reconnu être au volant de cette camionnette, «un véhicule de son employeur» qu'il conduisait «à des fins personnelles» sans autorisation.

«Il précise avoir effectivement senti un choc et reconnaît qu'il aurait dû s'arrêter d'autant qu'il a vu une femme faire des gestes en sa direction», mais «il n'a pas de souvenirs précis sur le fait qu'il était en train de téléphoner au moment de l'accident», a expliqué le procureur de la République de Nancy.

Il devrait être présenté lundi au parquet en vue de l'ouverture d'une information judiciaire. (afp/nxp)