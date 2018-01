La précédente «maison de l'horreur» des Turpin

Quand a commencé exactement le calvaire des treize enfants du couple Turpin? La justice essaie de répondre à cette difficile question. David et Louise Turpin ont été arrêtés et inculpés mi-janvier en Californie pour torture et séquestration sur leurs progénitures.

Les mauvais traitements auraient démarré plusieurs années plus tôt. En témoigne l'état de la précédente maison familiale au Texas. En 2011, Nellie Baldwin, a racheté leur habitation. «J'étais en état de choc lorsque j'ai découvert les lieux», a-t-elle confié à CNN. «Il y avait des excréments sur les murs. Dans le salon et les chambres régnait une odeur terrible», a-t-elle ajouté, au point qu'elle a pris des photos des pièces. Et pourtant, l'agence immobilière avait pris soin de laver une première fois la maison avant de la mettre en vente.

Riverside Co. D.A. Mike Hestrin #Perris Torture: As a punishment, they began to be tied up, first with ropes. These defendants then began using chains & padlocks. One of the children, at age 12, is the weight of an average 7-yr-old. The 29-yr-old... weighs 82 pounds. @KABCRadio pic.twitter.com/i9qeJ4O52o