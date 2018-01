L'avion embourbé sur une falaise a été récupéré

D'après l'agence de presse étatique Anadolu, le Boeing 737-800 de la compagnie Pegasus Airlines a été remonté sur le tarmac au terme de manoeuvres à haut risque qui ont duré plusieurs heures et mobilisé deux grues et quelque 150 personnes.

Les images montrant l'appareil couché en pente à quelques mètres seulement de l'eau, après une sortie de piste lors de son atterrissage à l'aéroport de Trabzon samedi, ont fait le tour du monde.

Les autorités aéroportuaires turques ont fermé l'aéroport de Trabzon jeudi à 04H00 (01H00 GMT), pour une durée de 24h, pour permettre aux opérations de récupération de l'avion de se dérouler, selon Anadolu.

Work under way to retrieve a Pegasus Airlines plane from the side of a cliff after it skidded off a runway in Turkey’s Trabzon last week pic.twitter.com/FpDhmiBqoE