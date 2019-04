L'armée crible de balles une voiture de famille

Des militaires brésiliens ont ouvert le feu dimanche sur une famille à Rio de Janeiro, criblant leur voiture de plus de 80 balles et tuant le conducteur, ont rapporté lundi plusieurs médias brésiliens.

La fusillade, qui a eu lieu à Guadalupe, quartier pauvre du nord de Rio, a également fait deux blessés, dont un piéton. «Tout indique que les militaires ont confondu le véhicule avec celui de voleurs», a affirmé à TV Globo Leonardo Salgado, commissaire chargé de l'affaire.

«Aucune arme n'a été retrouvée à bord du véhicule. C'était une famille normale, des gens biens, qui ont été victimes des militaires», a-t-il ajouté, écartant «toute notion de légitime défense au vu du nombre de tirs»

L'armée va enquêter

Cinq personnes de la même famille, dont un enfant de sept ans, se rendaient à une «baby shower», fête d'origine américaine organisée en l'honneur d'une future maman avant la naissance de son bébé, quand elles ont été prises pour cible.

Leur voiture de couleur blanche présentait de nombreux impacts de balles. La personnes tuée est un homme de 51 ans, père du petit garçon, musicien et agent de sécurité. Son beau-père a été blessé.

The Brazilian police just machine-gunned a car and killed a musician w/ 70+ bullets. His wife and 7 year old child, in the car, survived the attack. His dad was wounded.



The police is now sending Twitter death threats to the reporter who broke the story.https://t.co/iBFK3u41qc