«Je me suis fait tirer dessus par mon chien»

La police américaine n'engagera aucune poursuite dans une affaire impliquant un habitant de l'Iowa qui dit avoir été blessé par balle par son propre chien. «Balew» aurait désactivé le cran de sûreté l'accrochant avec son harnais, puis marché sur la détente.

«Notre enquête sur les faits n'a pas permis de confirmer ou d'infirmer les déclarations de l'homme concerné. Cela pris en compte, aucune poursuite ne sera lancée», a déclaré à l'AFP Cory Husske, de la police de la ville de Fort Dodge.

Richard Remme, 51 ans, a raconté qu'il s'amusait mercredi sur son canapé avec son compagnon à quatre pattes nommé Balew, qu'il a voulu faire descendre de son giron. Balew a alors tenté de retourner sur les genoux de son maître, qui portait à la ceinture son pistolet Ruger 9 mm.

You’ve probably heard of Richard Remme of Fort Dodge by now. He says he was shot by his dog. Yes, his dog. I’m sharing his truly bizarre story — and message to doubters — tonight on KCCI 8 News at 9 & 10. pic.twitter.com/2Z6zf7UTHQ