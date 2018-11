Insultes racistes: un prof frappe un lycéen

Un professeur de musique dans un lycée de Californie (sud-ouest) risque des poursuites pour avoir frappé à plusieurs reprises un élève qui lui lançait des insultes racistes, le traitant notamment de «nègre».

L'incident, filmé vendredi par un des lycéens présents à l'aide d'un téléphone portable, montre l'enseignant de 64 ans, Marston Riley, aux prises avec un élève de 14 ans auquel il demande de quitter la classe en raison d'une tenue vestimentaire non conforme.

