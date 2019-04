Incident entre marines française et chinoise

Tension Les autorités chinoises n'apprécient pas le passage d'un destroyer et d'un cargo américains dans le détroit de Taïwan. Plus...

Chine/Japon Environ 230 bateaux de pêche et six navires de gardes-côtes chinois, dont trois transportant apparemment des armes, ont été repérés au large d'îlots disputés entre Tokyo et Pékin. Plus...