Il voulait tuer sa femme en sabotant son parachute

Un sergent de l'armée britannique a été reconnu coupable jeudi d'avoir tenté d'assassiner sa femme à deux reprises, en sabotant son parachute et en provoquant une fuite de gaz chez eux. Le trentenaire voulait éliminer sa femme de 42 ans pour commencer une nouvelle vie avec sa maîtresse.

Parachute trial: Emile Cilliers guilty of attempted murder https://t.co/v3XZBZPBrd pic.twitter.com/knO7uO8Imt — News & Facts (@urduMasala) 24 mai 2018

En mars 2015, Emile Cilliers avait ouvert le gaz au domicile de la famille, où étaient présents ses deux jeunes enfants, espérant tuer sa femme Victoria, mais la tentative avait échoué. Moins d'une semaine plus tard, son épouse avait miraculeusement survécu à une chute de 1200 mètres après une défaillance de son parachute. Elle avait souffert de graves blessures à la colonne vertébrale, à la jambe et aux côtes.

Emile Cilliers, 38 ans, avait auparavant saboté le parachute aux toilettes de l'aérodrome. «Il est apparu dès le début qu'une intervention humaine délibérée était la seule cause possible de la défaillance à la fois de la voile principale et de la voile de secours», a déclaré la procureure, Amanda Sawetz, lors du procès devant le tribunal de Winchester, dans le sud de l'Angleterre.

«Tous les éléments ont montré qu'Emile Cilliers était l'homme qui avait le mobile et l'opportunité de commettre ces tentatives calculées d'assassiner sa femme», a-t-elle ajouté.

Parachutiste expérimentée, la victime avait réussi à ralentir sa chute, son parachute de secours s'ouvrant partiellement peu de temps avant l'impact. Elle avait atterri dans la terre meuble d'un champ fraîchement labouré, ce qui avait aussi amorti le choc. La peine d'Emile Cilliers sera prononcée à une date ultérieure. (afp/nxp)