Il vole 800 mètres de route pour les revendre

Un audacieux voleur a dérobé en Chine environ 800 mètres d'une route pavée de béton pour les revendre et gagner un peu d'argent, un méfait accompli en l'espace d'une nuit, a rapporté un média chinois.

Ce sont des habitants du village de Sankeshu, dans la province du Jiangsu (est), qui ont appelé la police le 24 janvier pour signaler la disparition mystérieuse du tronçon, selon l'agence China News Service. Des villageois pensaient que des travaux de rénovation étaient en cours. Mais la police a vite découvert un scénario bien différent.

