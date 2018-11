Il volait des vélos et les revendait en Suisse

Un voleur présumé de vélos qui écoulait son larcin en Suisse a été arrêté en flagrant délit à Weil am Rhein (D), près de Bâle. Il aurait dérobé plus de 170 deux-roues pour une valeur de plus de 100'000 euros (plus de 110'000 francs).

L'homme sévissait depuis juillet 2017 à Weil am Rhein et dans la ville voisine de Lörrach (D), a communiqué mardi la police allemande, reprise par l'agence DPA. Il aurait revendu les bicyclettes à un receleur de l'autre côté de la frontière. Le Ministère public ne donne pas plus d'informations à ce stade. (ats/nxp)