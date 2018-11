Il repousse un requin à coups de planche

Un surfeur a repoussé mercredi grâce à son surf un requin qui l'avait attaqué et blessé sur la côte est de l'Australie, ont annoncé les autorités, deux jours après le décès d'un nageur dans une autre attaque.

AUSTRALIE - NSW : Vers 7 heures du matin, un surfeur de Ballina a été mordu sur le spot de Shelly Beach. Le requin d'1m50 lui a prélevé 20 cm de mollet. Toutes les plages sont fermées... https://t.co/Kweud7BvC5 — Médias requins (@MediasRequins) 7 novembre 2018

L'homme âgé de 43 ans était en train de surfer à Shelly Beach, un spot touristique de Ballina situé à 750 km au nord de Sydney, quand un requin lui a mordu le mollet gauche, a indiqué la police de l'Etat de Nouvelles-Galles du Sud. «Il lui a attrapé la jambe et l'a fait tomber de sa planche. Il a utilisé son surf pour repousser le requin», a déclaré à la radio 2GB le maire de Ballina David Wright.

Il a précisé que le surfeur, qui souffrait d'une blessure de 20 centimètres de long à la jambe, était parvenu à regagner la plage et à se bander la jambe avant d'être hospitalisé. Il a ajouté que le requin mesurait probablement 1,5 mètre. Shelly Beach et les plages voisines avaient été fermées pour 24 heures, les autorités tentant de déterminer le type de requin à l'origine de l'attaque.

Nombreux incidents

Celle-ci est survenue deux jours après le décès lundi soir d'un nageur qui avait été blessé dans l'après-midi dans l'archipel des Whitsundays, au large du Queensland (nord-est). Il s'agissait de la troisième attaque du genre en deux mois dans ce secteur.

Une fillette de 12 ans et une femme de 46 ans avaient été grièvement blessées dans des attaques de requin à 24 heures d'intervalle en septembre dans les Whitsundays. Six requins de grande taille avaient été tués dans la foulée sur ordre des autorités.

Tadashi Nakahara, un surfeur japonais, est mort à Ballina en février 2015 après avoir eu les jambes arrachées par un grand blanc, une espèce protégée.

Les derniers incidents ont ravivé les débats sur le meilleur moyen d'éviter les rencontres entre les requins et des amateurs de sports nautiques de plus en plus nombreux. Bon nombre de spécialistes de la biologie marine sont contre l'abattage des requins. (afp/nxp)