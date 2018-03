Il ouvre le feu dans un lycée: deux blessés

Deux personnes ont été blessés mardi dans une fusillade dans un lycée du Maryland au sud-est de la capitale américaine rapportent les médias, quatre jours avant la marche de Washington contre la violence par armes à feu. Le tireur est décédé.

Citant le shérif du comté de St Mary's, la chaîne MSNBC évoquait le nombre de deux blessés ainsi que le tireur. Les trois personnes ont été transportées dans des hôpitaux proches. «Un tireur seul a fait feu sur une femme juste au début des cours ce matin», a confié à MSNBC le shérif Tim Cameron, précisant que le tireur avait ensuite été confronté à un agent de sécurité de l'école.

Tim Cameron a indiqué que l'étudiante était dans un état critique. Le deuxième blessé est dans un «état critique mais stable», a précisé le shérif. Dès le début de l'incident, le lycée a été mis en confinement, un exercice régulièrement répété dans toutes les écoles aux Etats-Unis, où les fusillades sont fréquentes.

There has been an incident at Great Mills High School. Parents please DO NOT respond to the school. Report to Leonardtown High School