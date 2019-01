Forcée à se brûler et à avaler du détergent

Une Singapourienne a été jugée vendredi coupable de maltraitance envers sa domestique birmane, qu'elle avait obligée à se verser de l'eau brûlante sur le corps et à avaler de l'eau mélangée à du détergent.

#NSTworld: The abuses detailed in six charges against the wife – Linda Seah – include two instances when the maid was forced to pour hot water onto her left shoulder “to voluntarily cause hurt to herself.”https://t.co/JdZMgbJXvC