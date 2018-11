Forcée à «manger des excréments de chat»

Deux hommes et une femme étaient en garde à vue vendredi pour viols avec torture et actes de barbarie commis sur une jeune fille de 18 ans séquestrée pendant près de deux mois à Calais, a déclaré à l'AFP le procureur de Boulogne-sur-Mer.

Après avoir quitté son domicile à Dunkerque, la jeune fille s'est retrouvée hébergée dans cette maison de Calais où les occupants lui ont infligé de multiples sévices, l'obligeant notamment «à manger les excréments du chat», «à boire de l'urine» et «à manger des mégots», a indiqué Pascal Marconville, confirmant une information de La Voix du Nord.

Les trois mis en cause ont reconnu les faits, a-t-il précisé. Ils devraient être mis en examen en fin de journée pour «viols avec torture et actes de barbarie», «enlèvement, séquestration, détention arbitraire avec actes de torture et de barbarie» et «tentative d'extorsion de fonds» et être placés en détention provisoire dans la foulée. Ils encourent la perpétuité.

Début octobre, la victime, issue d'un milieu modeste, avait fui son domicile à Dunkerque après une dispute avec son père qui l'hébergeait. Elle a été accueillie chez des connaissances -deux frères et l'épouse du cadet, originaires eux aussi de Dunkerque- dans le quartier populaire des Fontinettes, à Calais.

«Par jalousie»

«Très vite, l'épouse, née en 1981, a cru que cette jeune fille allait séduire son conjoint», de 18 ans son cadet. «Par jalousie», la victime a alors subi «un traitement à base de coups, d'humiliations, puis de viols auxquels la mise en cause a participé», a expliqué le procureur.

«On lui faisait manger les excréments du chat, on lui faisait boire de l'urine, on l'obligeait à ramasser des mégots dans la rue qu'elle devait ensuite manger», a dit M. Marconville.

Les trois accusés avaient ensuite demandé une rançon au père de la jeune fille. Ce dernier a déposé une plainte au moment même où celle-ci est parvenue à se sauver en passant par la fenêtre de la maison et a trouvé secours dans une pharmacie toute proche.

Les deux hommes, nés en 1996 et 1999, et l'épouse de l'un ont été placés en garde à vue mercredi en début d'après-midi. (afp/nxp)