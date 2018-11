Enfant tué à Mulhouse: ses proches incarcérés

Quatre membres de la famille du petit Seal-Evan, 9 ans, battu lors d'une «punition» et décédé dans la nuit du 16 au 17 septembre à Mulhouse, ont été mis en examen et placés en détention provisoire, a annoncé jeudi la procureure Edwige Roux-Morizot.

Mulhouse : un garçon de 9 ans tué pour n'avoir pas fait ses devoirs, toute une famille en garde à vuehttps://t.co/UAblgCMqNH pic.twitter.com/y2fV5i26p2 — franceinfo plus (@franceinfoplus) 21 novembre 2018

Le frère et la soeur de l'enfant, 19 et 18 ans, ont été mis en examen pour violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, la mère, pour complicité et la belle-soeur pour non-assistance à personne en danger et non dénonciation de crime, a-t-elle précisé lors d'une conférence de presse.

Parlant d'une «situation familiale très compliquée», Edwige Roux-Morizot a évoqué «une punition sans doute», mais sans confirmer qu'elle avait pour origine le refus de l'enfant de faire ses devoirs, comme l'a indiqué une source proche de l'enquête.

Des traces suspectes

«L'enfant a été frappé ce soir-là par son frère et par sa soeur en présence de sa belle-soeur et avec une présence plus lointaine de leur propre mère», a-t-elle précisé.

Toujours selon la procureure de Mulhouse, le fait que la mort soit liée à ces violences n'avait pas été immédiatement établi mais l'hôpital avait relevé «un certain nombre de traces (...) suspectes».

Outre l'autopsie, des analyses anatomopathologiques ont permis «très récemment de faire le lien entre le décès de ce jeune garçon et les coups qui lui avaient été portés», a poursuivi la procureure. (afp/nxp)