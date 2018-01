En prison pour avoir voulu faire exploser ses parents

Un jeune Britannique de 19 ans a été condamné vendredi à huit ans de prison pour avoir tenté d'acheter des explosifs sur le «dark web» pour tuer ses parents qui désapprouvaient sa relation amoureuse.

Gurtej R. avait été reconnu coupable par la cour royale de Birmingham (centre de l'Angleterre), en novembre 2017, de possession d'une substance explosive avec l'intention de mettre la vie d'autrui en danger ou de causer des blessures graves.

Commande sur le «dark web»

Il avait été arrêté en mai 2017 après avoir réceptionné un colis qui contenait, pensait-il, un engin explosif déclenchable à distance et tenté de le faire fonctionner.

L'accusé avait passé commande sur le «dark web», partie cachée d'internet où se déroulent des transactions illégales, «après que sa mère avait découvert qu'il entretenait une relation avec une fille qu'elle désapprouvait», a expliqué l'Agence nationale de lutte contre le crime (NCA) dans un communiqué.

Gurtej Randhawa, 19, has been sentenced to eight years in prison after he tried to buy explosives on the dark web in a crime that police say was not terror related. https://t.co/Ipu7ZbcIc6