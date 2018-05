Elle prend perpète pour avoir défiguré son ex

La justice britannique a condamné mercredi à la prison à vie une femme de 48 ans qui avait aspergé d'acide sulfurique son ancien petit ami, poussant ce dernier, handicapé et traumatisé par cette agression, à se faire euthanasier en Belgique.

Prononcée par la Cour royale de Bristol (ouest de l'Angleterre), la condamnation a été assortie d'une peine de sûreté de 12 ans. «C'était un acte purement diabolique», a déclaré à son énoncé la juge Nicola Davies.

La condamnée, Berlinah Wallace, une étudiante en mode, était initialement poursuivie pour homicide, une accusation que n'ont pas retenue les jurés. Elle a été condamnée pour jet de substance corrosive.

