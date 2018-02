Elle accouche à l’aéroport et abandonne son bébé

C'est un étrange fait divers que vient de relater le Washington Post. En effet, il raconte l'histoire d'une femme, repérée le 14 janvier dernier par les caméras de surveillance, qui est arrivée enceinte à l'aéroport de Tucson, dans l'Arizona, et qui est repartie sans son bébé.

Selon les autorités de l'aéroport, la femme aurait accouché dans les toilettes et aurait ensuite abandonné le nourrisson, accompagné d'une note où était inscrit cette phrase: «S'il vous plaît, aidez-moi. Ma maman ne savait pas qu'elle était enceinte. Elle est incapable et trop en mauvaise santé pour s'occuper de moi. Donnez-moi aux autorités pour qu'elles me trouvent un bon foyer», explique le texte qui continue, visiblement avec les excuses de la mère cette fois: «Je veux juste ce qu'il y a de mieux pour lui et ce n'est pas moi. S'il vous plaît. Je suis désolée.»

Flaques de sang

Une agente de sécurité a expliqué avoir rencontré la femme et lui a demandé si elle allait bien après avoir vu des flaques de sang sur le sol des toilettes et le nouveau-né, nu et les yeux fermés. Mais la jeune mère lui aurait répondu que le bébé avait trois mois avant de s'enfuir en toute hâte. L'agente a également expliqué avoir retrouvé des vêtements ensanglantés dans la poubelle, dissimulés sont des serviettes en papier.

Selon le journal, le bébé a été retrouvé le cordon ombilical déchiré. Les médecins ont immédiatement pris des mesures pour le soigner. Le bébé serait désormais en bonne santé et a été placé sous la responsabilité des services de l'enfance de l'Arizona.

Sous protection?

Selon le Washington Post, la femme aurait agi en pensant qu'elle était protégée par un règlement conçu pour permettre aux nouvelles mères d'abandonner leurs bébés sans sanction, pour autant qu'elles les laissent dans des zones désignées, comme les hôpitaux, les casernes de pompiers. Ceci dans le but de préserver la vie des nouveaux-nés.

Hic pour la maman: les aéroports ne sont pas considérés comme des zones agréées pour accueillir des nouveaux-nés. Les autorités de l'aéroport ont déclaré ne pas chercher activement cette femme, qui reste inconnue à ce jour, mais elles exploreront tous les indices reçus pour la retrouver.

