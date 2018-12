Dix étudiants meurent dans un accident de bus

Dix personnes ont été tuées dans un accident de bus à l'intérieur d'un vaste campus de l'une des plus grandes universités de Téhéran, a rapporté mercredi l'agence Tasnim contrôlée par les conservateurs.

Le bus, transportant 30 étudiants, circulait mardi sur une route montagneuse du campus scientifique de l'Université islamique d'Azad, dans le nord-ouest de Téhéran, quand il a percuté une colonne de béton, selon l'agence.

Sept personnes ont été tuées immédiatement selon la télévision. Selon un bilan actualisé fourni par Tasnim, le drame a fait dix morts au total.

#Iran Dec 25

7 students of Azad University of science research in Tehran were killed and 23 injured early morning in a bus accident.

The use of worn-out cars is another factor that raises accident casualties in Iran, pic.twitter.com/RyY5A1ZspJ